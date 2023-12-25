«Известия» показали кадры подземных укрытий ВС РФ на донецком направлении

Корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань в понедельник, 25 декабря, побывал на позициях артиллеристов 110-й бригады на донецком направлении. Российские военные рассказали, как обустраивают подземные укрытия и защищаются.

«Всё это сделано вручную. Вообще всё. Сначала благополучно выкопана яма, потом положены бревна, сверху — бетон, песок, земля», — поделился боец с позывным Самара.

По словам корреспондента, военнослужащие соорудили себе настоящий бункер, из которого можно работать по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Орудие установлено в полной безопасности. Есть даже электрическая откачка пороховых газов для безопасности расчета. Снаружи — только ствол и дульный тормоз», — объяснил Астрахань.

Российский боец рассказал журналисту, что в таком помещении военные ничего не боятся.

«Мы закрываем всю линию ответственности, из-за того что всё укреплено, не только своего подразделения, но и соседних», — объяснил он.

Ранее, 24 декабря, сообщалось, что группировка войск «Юг» в течение суток ликвидировала 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской армии на донецком направлении в районе Горловки, Марьинки и Победы. Также, по словам начальника пресс-центра Южной группировки Вадима Астафьева, российские военнослужащие отразили 11 атак и поразили живую силу и технику ВСУ в районах Красного, Дылеевки, Кирово и Георгиевки в ДНР.

До этого, 21 декабря, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ применяют противотанковую управляемую ракету (ПТУР) по позициям украинской армии на южнодонецком направлении. Как отметил оператор ПТУР с позывным Муха, благодаря оптимальному весу используемой техники российским военным удается оперативно поражать позиции ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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