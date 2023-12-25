«Россети» вложат 6,3 млрд рублей в энергокомплекс Калининградской области

«Россети» направят 6,3 млрд рублей в энергокомплекс Калининградской области в ближайшие два года. Об этом заявил глава компании Андрей Рюмин на встрече с губернатором Антоном Алихановым.

«Наша задача — создать высоконадежную энергетическую инфраструктуру, обеспечивающую условия для реализации уникального потенциала Калининградской области. В этом году мы завершили в столице региона масштабную программу реконструкции распределительных сетей, в которую было включено 300 объектов. На них внедрены цифровые решения, позволяющие повысить качество электроснабжения потребителей и снизить потери», — отметил Рюмин.

Теперь в числе приоритетных задач — строительство подстанции 110 кВ «Заводская» (мощностью 126 МВА) для электроснабжения предприятия, специализирующегося на производстве систем накопления энергии. Также будет расширена подстанция 110 кВ «Космодемьянская».

Еще один важный проект связан с реконструкцией в Калининграде двухъярусного разводного моста через реку Преголя, который был построен почти 100 лет назад. Рядом с ним создадут два новых перехода: автомобильный и железнодорожный. Для этого «Россети» переустроят в общей сложности 38 кабельных линий электропередачи 0,4 кВ и 10 кВ и реконструируют воздушную ЛЭП 110 кВ, которая участвует в электроснабжении центральных районов города.

Губернатор Калининградской области подчеркнул, что «вопросы надежного энергоснабжения Калининградской области всегда в приоритете». «В том числе актуальной задачей является обеспечение энергией в необходимом объеме потребителей Зеленоградского и Гурьевского округов», — добавил Алиханов.