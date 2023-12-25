Реклама
Прямой эфир
Мир
Рогов допустил создание на Украине подземных военных производств
Мир
В США заявили об отказе бойцов ВСУ выполнять приказы Зеленского
Происшествия
В Нижнем Новгороде подросток принес в школу игрушечный пистолет и нож
Экономика
Участники СВО смогут обратиться за кредитными каникулами до конца 2024 года
Армия
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки
Мир
Украинец рассказал о повышении цен на нелегальный выезд из страны на 300%
Мир
Священник назвал неуместной провокацией «однополый» рождественский вертеп в Италии
Мир
Студенты в Белграде в рамках акции протеста перекрыли центральную улицу
Политика
В Совфеде указали на важность освобождения Марьинки
Политика
Путин назвал ЕАЭС состоявшимся авторитетным международным объединением
Экономика
Глава РФПИ предложил привлечь до 2 трлн рублей пенсионных средств на проекты
Общество
Мосгорсуд освободил приговоренного к 7 годам экс-зампреда ЦБ Корищенко
Мир
Полиция Франции отпустила всех подозреваемых в подготовке теракта
Армия
Путин поручил присвоить звание майора командиру батальона Трошину
Общество
В Минздраве РФ назвали ошибочной информацию о хронических переработках врачей

«Россети» вложат 6,3 млрд рублей в энергокомплекс Калининградской области

0
Фото: ПАО «Россети»
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

«Россети» направят 6,3 млрд рублей в энергокомплекс Калининградской области в ближайшие два года. Об этом заявил глава компании Андрей Рюмин на встрече с губернатором Антоном Алихановым.

«Наша задача — создать высоконадежную энергетическую инфраструктуру, обеспечивающую условия для реализации уникального потенциала Калининградской области. В этом году мы завершили в столице региона масштабную программу реконструкции распределительных сетей, в которую было включено 300 объектов. На них внедрены цифровые решения, позволяющие повысить качество электроснабжения потребителей и снизить потери», — отметил Рюмин.

Теперь в числе приоритетных задач — строительство подстанции 110 кВ «Заводская» (мощностью 126 МВА) для электроснабжения предприятия, специализирующегося на производстве систем накопления энергии. Также будет расширена подстанция 110 кВ «Космодемьянская».

Еще один важный проект связан с реконструкцией в Калининграде двухъярусного разводного моста через реку Преголя, который был построен почти 100 лет назад. Рядом с ним создадут два новых перехода: автомобильный и железнодорожный. Для этого «Россети» переустроят в общей сложности 38 кабельных линий электропередачи 0,4 кВ и 10 кВ и реконструируют воздушную ЛЭП 110 кВ, которая участвует в электроснабжении центральных районов города.

Губернатор Калининградской области подчеркнул, что «вопросы надежного энергоснабжения Калининградской области всегда в приоритете». «В том числе актуальной задачей является обеспечение энергией в необходимом объеме потребителей Зеленоградского и Гурьевского округов», — добавил Алиханов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023