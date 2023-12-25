Любимова заявила о создании совета, объединяющего глав культурных организаций

Министерство культуры РФ создает координационный совет, который объединит всех руководителей российских музыкальных театров, концертных организаций и творческих вузов. Об этом сообщила глава российского Минкульта Ольга Любимова в понедельник, 25 декабря, в своем Telegram-канале.

«Вместе с представителями отрасли мы будем обсуждать, что министерство может сделать, чтобы гармонизировать репертуарную политику, гастрольную деятельность», — написала министр культуры.

Кроме того, по ее словам, новый совет поможет в реализации новых проектов для российских училищ, детских школ искусств, филармоний и консерваторий.

Ранее, в конце ноября, министр культуры России Ольга Любимова сообщила о продлении нацпроекта «Культура» до 2030 года. По словам министра, ведомство видит высочайшую потребность регионов в модернизации объектов в сфере культуры. По ее словам, каждая строчка нацпроекта, каждый имеющийся лимит вырабатываются полностью.

Реализация национального проекта «Культура» запланирована на период с 2019 по 2024 год. В его структуру входят три федеральных проекта — «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

Месяцем ранее глава Министерства культуры рассказала президенту России Владимиру Путину о развитии культурных объектов в новых регионах. Министр объяснила, что в них началась активная работа: постепенное внедрение культурных центров в библиотеках, музеях, домах культуры, перезапуск инфраструктуры, ремонт и мультимедиа.