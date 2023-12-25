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В Самаре открылись 118 елочных базаров

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В Самаре открылось 118 точек по продаже хвойных деревьев. Все площадки оформлены в едином стиле, сообщает пресс-служба администрации областного центра в понедельник, 25 декабря.

Елочные базары будут работать до 12:00 31 декабря. Затем в течение нескольких часов предприниматели должны освободить участки, где велась торговля, навести порядок и вывезти оставшиеся деревья.

Как отмечает НИА «Самара», специалисты муниципального предприятия «Ярмарки Самары» в ежедневном режиме проверяют, как арендаторы площадок выполняют условия договора.

Ранее в декабре сообщалось, что в Самаре ввели запрет на использование пиротехники. Салюты запрещены не везде, а только во дворах домов, в том числе в СНТ, у гаражей и у открытых плоскостных стоянок, в лесах и лесопарковых зонах.

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