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Власти сектора Газа сообщили о полном разрушении системы здравоохранения

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Фото: Global Look Press/XinHua/Rizek Abdeljawad
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Система здравоохранения сектора Газа полностью разрушена, заявил 25 декабря глава пресс-службы правительства анклава Исмаил ас-Савабта.

«Сектор здравоохранения в Газе достиг стадии фактического коллапса», — цитирует его телеканал Al Jazeera.

По словам ас-Савабты, из-за отсутствия медицины умерло более 9 тыс. пострадавших. Перестали работать из-за обстрелов со стороны Израиля 23 больницы анклава.

Ранее, 4 декабря, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что зарегистрировала с 7 октября не менее 203 атак по медицинским объектам в секторе Газа. Целью Целью обстрелов стали больницы, поликлиники, кареты скорой помощи и машины медработников.

До этого, 13 ноября, стало известно, что в секторе Газа в результате ударов Израиля прекратили работу по меньшей мере 22 больницы. 53 машины скорой помощи также были подвергнуты обстрелу со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

До этого, 30 октября, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о невозможности эвакуировать пациентов больниц из зоны боевых действий и призвала к немедленному прекращению огня в Газе. Отмечалось, что больницы переполнены пациентами с тяжелыми травмами, при этом поток пострадавших не прекращался.

«Мы никуда не торопимся, у нас есть время, а у ХАМАС — нет»
Замкомандира танкового батальона ЦАХАЛ — об условиях ведения войны в секторе Газа, сроках зачистки северной части анклава и массовой сдаче палестинцев в плен

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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