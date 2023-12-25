Суд арестовал на 15 суток участника еще одной скандальной вечеринки в Москве

Лефортовский суд Москвы арестовал на 15 суток участника массовой вечеринки в ТЦ «Фэвори» на юго-востоке Москвы. Об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Лефортовского суда Москвы Журавлев Андрей Сергеевич, участник откровенной вечеринки в ТЦ «Фэвори», признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ («Нарушение общественного порядка»). Суд назначил Андрею Журавлеву наказание в виде административного ареста на срок 15 суток», — сообщили в суде ТАСС.

Ранее Telegram-каналы сообщили, что именно Журавлев был одним из организаторов «голой» вечеринки, в которой приняло участие около 30 человек. Некоторые из них были задержаны за мелкое хулиганство.

Ранее, 20 декабря, «голая» вечеринка, которую организовала блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева, также попала в поле зрения правоохранителей. Она состоялась в московском клубе Mutabor. Гостями были звезды шоу-бизнеса, одетые согласно дресс-коду almost naked, который подразумевает практически оголенное тело. Позднее на мероприятие пришли силовики, однако каких-либо задержаний произведено не было. В ночь на 22 декабря проходил второй день вечеринки в клубе.

21 декабря общественные активисты, в том числе из движения «Зов народа», обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить вечеринку на пропаганду ЛГБТ-движения. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев заявил, что посетивших скандальное мероприятие звезд нужно отлучить от участия в новогодних программах «Голубой огонек».

В результате Роскомнадзор изучил материалы с вечеринок Ивлеевой и обнаружил в некоторых фото- и видеозаписях признаки ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). В ведомстве напомнили, что пользователи, разместившие такие материалы, несут административную ответственность (ст. 6.21 КоАП РФ).

После мероприятия Лефортовский суд Москвы также арестовал рэпера Николая Васильева, известного под сценическим псевдонимом VACÍO, на 15 суток. Кроме того, молодому человеку назначен штраф в 200 тыс. рублей. Рэперу вменяется административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола»). Арест применен по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Позднее Васильев принес извинения за участие в вечеринке Ивлеевой. На записи рэпер заявил, что никак не поддерживает сторонников ЛГБТ-движения.

Позже, 24 декабря, телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева извинилась перед общественностью за проведение «голой» вечеринки. Блогер выразила сожаление из-за произошедшего и отметила, что ситуацию «невозможно было контролировать».

Девушка пообещала отправить вырученные с продажи билетов на вечеринку средства в благотворительные организации. Она указала, что делает это не в качестве акта добрых дел для оправдания, а потому что это «единственный возможный вариант развития событий».