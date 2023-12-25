Еще одну фигурку космонавтика установили в Калуге

Еще одну маленькую скульптуру космонавта установили в Калуге. Она появилась на смотровой площадке Центрального парка культуры и отдыха, сообщает газета «Весть» в понедельник, 25 декабря.

Космонавтик посвящен врачам-офтальмологам. Фигурка имеет соответствующие атрибуты: белый халат, таблицу для проверки зрения и офтальмоскоп. Автором новой скульптуры, как и всех предыдущих, стала Алина Фарниеева.

Первый космонавтик появился в областной столице летом 2023 года. Его установили у входа в областной драматический театр. Аналогичные арт-объекты есть, в частности, на улице Луначарского, на территории Калужской международной школы и у памятника 650-летию Калуги.