Путин ввел выплату маткапитала только на детей с гражданством РФ по рождению

Выплаты материнского капитала будут производиться только тем родителям, чьи дети получили гражданство РФ по рождению. Соответствующие изменения в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 25 декабря подписал президент РФ Владимир Путин.

Так, законопроект должен исправить пробел, позволявший получать выплаты на детей, рожденных в другом государстве. До вступления в силу изменений в положениях к закону не уточнялось, необходимо ли родителям ребенка и самому ребенку обладать гражданством РФ.

При этом изменения не коснутся жителей новых регионов России, Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Жители этих регионов будут получать выплаты вне зависимости от основания и сроков приобретения российского гражданства.

Документ был внесен в Государственную думу группой сенаторов и депутатов фракции ЛДПР.

13 декабря Госдума приняла в окончательном чтении закон, уточняющий условия выплаты материнского капитала. Тогда зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко в интервью «Известиям» отметила, что материнский капитал необходимо выплачивать только тем, кто постоянно проживает и планирует дальше проживать в России. По ее словам, никакой возможности заработать денег на детях не должно быть.

В ноябре депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, что сумма материнского капитала в соответствии с российским законодательством повышается ежегодно с учетом инфляции. Она отметила, что с 1 февраля 2024 года маткапитал будет увеличен почти до 631 тыс. рублей на первого ребенка и чуть больше 834 тыс. рублей на второго ребенка. По предварительным расчетам, к 2026 году он может превысить 1 млн рублей.