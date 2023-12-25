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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, об этом 25 декабря сообщил информцентр в своем Telegram-канале.

Причины перекрытия пока не уточняются. Всем, кто находится на мосту, порекомендовали сохранять спокойствие.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — указано в сообщении.

Другие подробности не сообщались.

Позже стало известно, что мост открыт для движения автотранспорта после временной остановки. Движения не было около 30 минут.

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Ранее, 23 декабря, мост также перекрывали по неизвестным причинам. Остановка движения продлилась чуть более часа. Кроме того, в тот же день морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение из-за неблагоприятных погодных условий.

До этого движение на Крымском мосту временно останавливали в конце ноября, но всего на 11 минут.

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