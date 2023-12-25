Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, об этом 25 декабря сообщил информцентр в своем Telegram-канале.

Причины перекрытия пока не уточняются. Всем, кто находится на мосту, порекомендовали сохранять спокойствие.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — указано в сообщении.

Другие подробности не сообщались.

Позже стало известно, что мост открыт для движения автотранспорта после временной остановки. Движения не было около 30 минут.

Ранее, 23 декабря, мост также перекрывали по неизвестным причинам. Остановка движения продлилась чуть более часа. Кроме того, в тот же день морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение из-за неблагоприятных погодных условий.

До этого движение на Крымском мосту временно останавливали в конце ноября, но всего на 11 минут.