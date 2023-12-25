Рогов допустил создание на Украине подземных военных производств

На Украине создали несколько подземных производств военного назначения, что связано с авиаударами российских войск. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщил «РИА Новости» глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его данным, подобные производства находятся в Киевской, Одесской и Николаевской областях, а также в ряде других подконтрольных Киеву регионов.

Среди прочего на них осуществляется сборка дронов-камикадзе с реактивными двигателями, уточнил Рогов.

Накануне анонимный старший офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил в интервью The Independent, что Россия уничтожила украинскую военную промышленность и новым оружием постоянно вынуждает Киев менять свои запросы к Западу. Он отметил полную зависимость Украины от поставок США, Великобритании, Евросоюза и Южной Кореи.

Ранее, 21 декабря, гендиректор компании по производству оружия «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас сказал, что планирует развернуть на Украине производство испано-австрийских боевых машин пехоты (БМП) ASCOD.

Военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук 15 декабря отметил, что Украина в 2024 году может начать испытывать серьезный дефицит оружия из-за сокращения объема поставок из Европы и США, так как они уже во многом исчерпали свои запасы и не могут быстро нарастить производство.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.