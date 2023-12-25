Зимний городок откроется на центральной площади Кузнецка (Пензенская область) в среду, 27 декабря. Главная городская елка засверкает разноцветными огнями в 16:00, сообщает пресс-служба мэрии в понедельник, 25 декабря.

По информации ИА «Пенза-пресс», на мероприятии горожан будут встречать Дед Мороз и Снегурочка, которые подготовили развлекательную программу с новогодним хороводом. Полюбоваться нарядной елкой, весело провести время всей семьей смогут все желающие.

Ранее в декабре сообщалось, что более 1300 сотрудников органов внутренних дел будут охранять покой граждан на новогодние праздники в Пензенской области. Мероприятия в учреждениях культуры, образования, спорта, а также в общественных местах будут проходить до 10 января.