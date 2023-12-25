Около 2 тыс. детей за два дня поучаствовали в квесте в Музее Победы

Около 2 тыс. детей приняли участие в новогоднем историческом квесте в Музее Победы, программа которого стартовала 23 декабря. Об этом сообщили пресс-службе учреждения.

Ребята в возрасте от 6 до 12 лет приняли участие в новогодней игре. Им было необходимо помочь Снегурочке зажечь звезду на Елке Победы и пройти все испытания, во время выполнения которых важно проявить ловкость и находчивость, а также показать умение работать в команде.

За время квеста участники познакомились с героями прошлого, узнали историю подвигов, ордена и медали времен Великой Отечественной войны (ВОВ), а в конце встретились с Дедом Морозом и получили новогодние тематические подарки.

Новогодний исторический квест продлится в Музее Победы до 7 января 2024 года. Ежедневно проводятся благотворительные сеансы для детей участников спецоперации.

22 декабря в Музее Победы прошла благотворительная программа «Елка Победы», в рамках которой для детей участников специальной военной операции (СВО), военнослужащих, ветеранов боевых действий, погибших при исполнении служебных обязанностей, провели бесплатный исторический квест.

Кроме того, в тот же день сообщалось, что в России продолжается благотворительная акция «Елка желаний». Благотворители исполняют мечты детей, в том числе из новых регионов. Елки установлены в ряде ведомств и министерств, а также на ВДНХ. На них есть открытки от детей, чьи родители участвуют в специальной военной операции, ребят из новых регионов. Все желающие могут сделать подарок-сюрприз.