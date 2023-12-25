Путин поручил создать в Донецке креативный кластер с киностудией и колледжем

Путин поручил к 15 февраля подготовить предложения о создании в Донецке креативного кластера, включающего киностудию, информация об этом появилась на официальном сайте Кремля 23 декабря.

«Правительству Российской Федерации подготовить совместно с исполнительными органами Донецкой Народной Республики и Общественной палатой Российской Федерации и представить предложения о создании в г. Донецке креативного кластера, включающего в себя центр развития креативных индустрий, киностудию, школу и колледж креативных индустрий», — указано в перечне поручений по итогам встречи с членами Общественной палаты и председателями общественных палат регионов РФ.

Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.

4 декабря стало известно, что в новых регионах, в том числе и в Донецке, будет развиваться и художественно-творческая деятельность.

Творческие объединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей войдут в состав Союза театральных деятелей России. Ускорить процесс пообещал новый председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков. Он также заявил, что как только будет возможность, как только «дадут добро, что это безопасно для артистов, для жителей», театр приедет на гастроли в Донецк, Луганск, Запорожье и Херсон. Как говорит Машков, уже сейчас Театр Олега Табакова подготовил посылку для донецкого Музыкально-драматического театра имени Бровуна. По его словам, это поможет развиваться дальше.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области 30 сентября 2022 года вошли в состав РФ по итогам референдумов, проведенных с 23 по 27 сентября.