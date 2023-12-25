Уснувший за рулем автомобилист погиб в результате ДТП в Якутии
В Хангаласском районе Якутии в результате лобового столкновения с грузовиком погиб водитель легкового автомобиля. По предварительным данным, мужчина уснул за рулем, сообщает республиканская Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.
Авария произошла поздно вечером 24 декабря примерно в 10 км от села Качикатцы. Предварительно установлено, что 36-летний водитель Nissan Tiida Latio уснул за рулем. Машина вылетела на встречку и врезалась в грузовик Volvo FX.
В результате столкновения водитель легкового автомобиля получил различные травмы, от которых скончался на месте. 32-летний водитель большегруза не пострадал, уточняет ИА SakhaNews.
По факту ДТП организована проверка. Все обстоятельства устанавливаются.
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