Мосгорсуд освободил приговоренного к 7 годам экс-зампреда ЦБ Корищенко

Московский городской суд изменил приговор Таганского районного суда, вынесенный в отношении экс-заместителя председателя Центрального банка (ЦБ) РФ Константина Корищенко и предпринимателя Максима Пальчуна, освободив фигурантов за истечением сроков давности уголовного преследования. Об этом 25 декабря сообщила в Telegram-канале объединенная пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

«Суд определил освободить Корищенко К.Н. и Пальчуна М.И. от наказания, назначенного по ч. 4 ст. 160 УК РФ на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования», — уточнили в инстанции.

Таким образом, Корищенко и Пальчун вышли на свободу.

В сентябре Таганский районный суд Москвы приговорил Корищенко и экс-руководителя нескольких офшорных компаний бизнесмена Максима Пальчуна к семи годам колонии общего режима. Фигуранты дела обязаны выплатить 549 млн ущерба и по 1 млн штрафа.

Корищенко и Пальчуна сочли виновными в растрате средств Инвестбанка в размере 1,4 млрд рублей.

С 2002 по 2008 год Константин Корищенко был заместителем председателя Центробанка, затем два года занимал пост президента Московской межбанковской валютной биржи. В 2010 году он возглавил российский офис американского инвестиционного банка Merrill Lynch, в 2012 году он пришел в Инвестбанк.

Суд установил, что Корищенко, будучи главой Инвестбанка, с помощью подконтрольных юрлиц вывел активы кредитной организации за границу. Помог ему в этом Пальчун — тогда он был представителем кипрских компаний Twindor и Uberlandia. Фигурантов задержали и арестовали летом 2021 года.