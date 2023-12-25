В Сыктывкаре отрезок улицы Заводской стал односторонним

Отрезок улицы Заводской от старого автовокзала до пересечения с улицей Советской в Сыктывкаре временно стал односторонним, сообщает МКП «Дорожное хозяйство» в понедельник, 25 декабря.

На данном участке обустроили велопешеходную зону. Летом прошел капитальный ремонт дорожного полотна, но тротуары оборудованы не были, в то время как там расположено отделение всероссийского общества слепых. В мэрии региональной столицы решили временно выделить для пешеходов отдельную зону, отгородив половину проезжей части.

Теперь поворот налево с Советской запрещен, пишет ИА «Комиинформ». В следующем дорожном сезоне планируется обустроить на данном участке тротуар, а движение автомобилей в обе стороны восстановить.

Ранее в декабре сообщалось, что в Корткеросском районе Коми в декабре планируют оборудовать ледовую переправу через реку Вычегду. Речь идет об Аныбской переправе у поселка Подтыбок.