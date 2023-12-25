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Путин подписал закон о праве проходить службу по призыву в погранслужбе ФСБ РФ

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Президент РФ Владимир Путин 25 декабря подписал закон о праве проходить службу по призыву в погранслужбе ФСБ России. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Данный закон предусматривает право проходить службу по призыву в органах ФСБ РФ. Исключение составляют иноагенты, лица, имеющие иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве, обладатели судимости в настоящее время или в прошлом, в том числе снятой или погашенной, а также лица, которые употребляли наркотические или психотропные вещества без назначения врача. Кроме того, лица, находящиеся под административным надзором, не будут нести ответственность за его несоблюдение в связи с призывом на военную службу.

Авторами данных поправок выступили глава комитета Госдума по безопасности Василий Пискарев и глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.

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Ранее, 21 декабря, Путин поручил провести осенний призыв в 2024 году с использованием реестра повесток. Также он поручил организовать работу по формированию электронных повесток, предоставлению доступа к личному кабинету в реестре повесток.

В конце сентября Минцифры РФ заявило, что единый реестр воинского учета полноценно введут в работу не раньше 2025 года. Отмечалось, что помимо инфраструктуры, каналов связи и их защиты для создания реестра необходимы «временные и материальные затраты». При этом, пилотный проект реестра будет запущен до конца 2023 года, но в данном случае речь идет о базе данных для одного-двух регионов РФ.

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