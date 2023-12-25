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Почти 200 деревьев повалено во время снегопада в Рязани

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В Рязани ликвидируют последствия снегопада. Работы проводятся в основном в Октябрьском, Советском и Железнодорожном районах.

В администрации города 62INFO.ru рассказали, что в воскресенье, 24 декабря, под тяжестью снега обвалились 186 деревьев. Шесть из них упали на территории образовательных учреждений, еще четыре — на участках, прилегающих к школам и детским садам.

С последствиями стихии борются 16 бригад, рабочие используют 20 бензопил. Около 60 деревьев уже распилили, остатки от порубки деревьев вывезут позже, сказали в администрации.

Заявки от жителей продолжают поступать. Утром в понедельник, 25 декабря, было зафиксировано 229 обращений. Последствия падения деревьев на троллейбусную контактную сеть ликвидированы, троллейбусы следуют по расписанию по своим маршрутам, сообщает РИА «7 новостей».

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