В России продажи зарубежных туров на новогодние праздники выросли на 15–30%

Спрос на зарубежные путешествия вырос в России. Продажи туров на новогодние праздники увеличились на 15–30% по сравнению с прошлым годом в зависимости от направления. Об этом сообщили журналистам 25 декабря в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Вице-президент РСТ, председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин выразил мнение, что это свидетельствует об адаптации россиян к изменившимся возможностям путешествий.

«Мы фиксируем рост новогодних продаж по популярным зарубежным направлениям — и по авиабилетам, и по бронированию гостиниц. По нашей компании, в частности, есть еще и значительное увеличение числа бизнес-путешественников, включая командировки и деловые мероприятия. Средний рост по новогодним поездкам составляет 15–30% в зависимости от направления», — сказал Горин.

По его словам, у большинства туроператоров в топ-5 направлений входят ОАЭ, Таиланд, Турция, Египет, Шри-Ланка. Кроме того, наблюдается рост количества поездок путешественников в Армению, Казахстан, Белоруссию, Узбекистан, Азербайджан. Также восстанавливается турпоток в страны, с которыми у РФ нет прямого авиасообщения, в том числе европейские.

Вице-президент РСТ добавил, что в настоящее время туристические компании, занимающиеся продажей авиабилетов, готовых туров, бизнес-поездок, чувствуют себя лучше, чем в начале 2023-го.

Ранее, 12 декабря, вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян сообщил «Известиями», что общемировая инфляция приведет к тому, что стоимость путешествий в следующем году вырастет от 5 до 30% в зависимости от направления. Также он предположил, что перечень мест для выездного туризма значительно не изменится: новые направления практически не появляются, хотя происходит расширение полетных программ по уже существующим.