Подразделениями Западной группировки российских войск при поддержке огня артиллерии и ударов армейской авиации отражено три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник, 25 декабря.

Там уточнили, что атаки были отражены в районах Синьковки в Харьковской области и Новоселовского в Луганской Народной Республике (ЛНР).

«Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и два автомобиля», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства в Telegram-канале.

Кроме того, на краснолиманском направлении подразделения центральной группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку 5-й бригады нацгвардии Украины севернее населенного пункта Григоровка в Донецкой Народной Республики (ДНР). В минобороны добавили, что ВС РФ также поразили живую силу и технику противника в районах Ямполовки и Торского в ДНР.

Потери здесь составили до 180 военнослужащих ВСУ, российские войска уничтожили танк, боевую машину пехоты Bradley и два автомобиля.

В этот же день сообщалось, что российский спецназ группировки войск «Юг» захватил несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении.

До этого, 18 декабря, корреспондент «Известий» Денис Кулага показал систему окопов и траншей российских военных. Тогда же он отметил, что противник не обладает тем же преимуществом, поскольку планировал взять территорию с наскока и не подготовил заранее оборонительную линию. Журналист также обратил внимание, что военные РФ часто подходят к противнику аккуратно, чтобы «не побеспокоить».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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