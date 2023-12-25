Улучшенный комплект «Стрелок» апробировали и пустили в серию

Доработанный штурмовой комплект экипировки «Стрелок» апробирован в Силах специальных операций (ССО) и начал производиться серийно. Об этом 25 декабря сообщил в интервью телеканалу «Россия-24» президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

«Если говорить о средствах защиты, в этом году мы поставляем комплект боевого снаряжения «Стрелок». Это наш штурмовой комплект, который мы согласовали с заказчиком», — сообщил он.

Лушников рассказал, что новый автомат сделан на основе модульной разгрузочной системы. Он назвал новое оружие достаточно серьезной разработкой, над которой работали несколько лет.

«Мы много апробировали, апробировали в Силах специальных операций, получили очень позитивные отзывы, еще доработали, и теперь он пошел в серию. Посмотрим, как он будет применяться», — сообщил Лушников.

Ранее, 8 декабря, «Калашников» начал поставки в Вооруженные силы (ВС) России комплектов боевого снаряжения «Стрелок».

Разработчики анонсировали «Стрелок» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023». Комплект состоит из бронежилета «Корсет плюс» по классу защиты Бр5 с системой распределения веса, модулей дополнительной защиты, набора подсумков, рюкзака объемом 30 л и транспортировочной сумки.

До конца года заказчику поставят 25 тыс. комплектов боевого снаряжения «Стрелок».

Источники «Известий» отметили, что новинка хорошо себя зарекомендовала в зоне спецоперации, в конструкцию БПЛА внесут изменения для еще более эффективного их использования.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.