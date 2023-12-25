В крымском лагере выявили нарушения после отравления детей

Специалисты Роспотребнадзора выявили респираторную инфекцию у детей, госпитализированных из лагеря «Юность» в Евпатории в конце прошлой недели. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщает пресс-служба управления надзорного ведомства по Крыму

Девять детей из лагеря госпитализировали с гастроэнтероколитом и ОРЗ 22 декабря. По факту выявленных случаев специалисты начали санитарно-эпидемиологическое расследование, организовали обследование несовершеннолетних и отобрали пробы в лагере.

По информации крымского минздрава, на сегодняшний день стационарное лечение продолжают пять детей. Их состояние удовлетворительное.

Бактериологические исследования продолжаются. В результате расследования в лагере выявили нарушения санитарного-законодательства, начато административное производство, отмечает ИА «Крыминформ».

Помимо этого проверку информации об отравлении детей в лагере организовала прокуратура Крыма. пишет ИА SevastopolMedia. Правоохранители в ходе организованной проверки дадут оценку исполнению требований законодательства при организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних. Для установления всех обстоятельств инцидента привлекут сторонних специалистов.