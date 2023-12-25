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Авиакомпания «Россия» возобновит полеты из регионов в Пекин с 28 декабря

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Фото: ТАСС/Амурское областное телевидение
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Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») возобновит полеты из российских регионов в Пекин с 28 декабря. Об этом 25 декабря сообщила ТАСС ее пресс-служба.

«Авиакомпания «Россия» планирует начать выполнение рейсов из регионов страны в Пекин с 28 декабря», — говорится в сообщении.

Так, первыми будут выполнены рейсы из Красноярска (SU6621) и Иркутска (SU6627). При этом из-за разницы во времени полет из Владивостока (SU 66110) будет лишь 29 декабря.

В пресс-службе отметили, что у авиакомпании есть все разрешения, требующиеся для осуществления полетов. Выполнение рейсов будет осуществляться с заявленной ранее частотой.

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20 декабря авиакомпания «Россия» была вынуждена отменить ряд рейсов из Владивостока, Красноярска и Иркутска в Пекин из-за того, что не успела заключить необходимые договоры и полностью выполнить требования китайской стороны. Отмечалось, что пассажиры были пересажены на другие рейсы «Аэрофлота» без взимания дополнительной оплаты.

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