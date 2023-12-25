Песков заявил о возможных контактах Путина и Пашиняна на саммитах ЕАЭС и СНГ

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян могут встретиться в кулуарах на полях саммитов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества Независимых Государств (СНГ), которые проходят 25 и 26 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 25 декабря, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«У них будет прекрасная возможность пообщаться в кулуарах на полях предстоящих мероприятий», — сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос об отдельных переговорах российского лидера с Пашиняном.

Армянский премьер уже отправился в Санкт-Петербург с двухдневным рабочим визитом, чтобы принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а также в неформальном саммите СНГ

В ходе заседания стороны подведут итоги работы ЕАЭС за год, рассмотрят актуальные вопросы деятельности союза и обсудят его перспективные направления. Саммит ЕАЭС перейдет в неформальную встречу глав государств — участников СНГ.

Свое участие также подтвердили президенты Киргизии, Таджикистана, Казахстана и Белоруссии Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко.

О том, что лидеры России и Армении смогут поговорить в ходе неформальной встречи глав государств СНГ в конце декабря, Песков сообщал еще 29 ноября.

В декабре президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие армянского премьер-министра на общих мероприятиях. По его словам, оно связано с некоторыми процессами в Армении и при этом не связано с желанием или нежеланием продолжать работу в этих интеграционных объединениях