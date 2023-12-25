Реклама
Прямой эфир
Политика
Эксперт назвал антинародной политикой передачу российских активов Киеву
Мир
Сербские студенты анонсировали очередную акцию протеста в Белграде
Мир
Путин поздравил Вучича с Новым годом и Рождеством
Экономика
Путин дал право правительству обнулять пошлины на экспорт в дружественные страны
Общество
Подозреваемый в убийстве двух девушек в Москве признал вину
Мир
В Сербии привлекли к ответственности 38 человек за участие в беспорядках
Политика
Даванков подал документы в ЦИК для участия в выборах президента от «Новых людей»
Общество
Российский журналист Красовский попал в больницу
Происшествия
В Красноярском крае задержали подростка за 350 ложных сообщений о минировании
Мир
ВОЗ назвала Молдавию самой пьющей страной мира
Мир
В Верховной раде анонсировали новые ограничения для покинувших страну украинцев
Происшествия
Под Хабаровском полностью сгорел ТЦ площадью 500 кв. м
Мир
Почти половина немцев допускает распад коалиции Шольца до 2025 года
Мир
Полиция Франции отпустила всех подозреваемых в подготовке теракта
Общество
В Минздраве РФ назвали ошибочной информацию о хронических переработках врачей

Песков заявил о возможных контактах Путина и Пашиняна на саммитах ЕАЭС и СНГ

Песков: Путин и Пашинян могут пообщаться в кулуарах саммитов ЕАЭС и СНГ
0
Фото: ТАСС/POOL/Алексей Даничев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян могут встретиться в кулуарах на полях саммитов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества Независимых Государств (СНГ), которые проходят 25 и 26 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 25 декабря, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«У них будет прекрасная возможность пообщаться в кулуарах на полях предстоящих мероприятий», — сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос об отдельных переговорах российского лидера с Пашиняном.

Армянский премьер уже отправился в Санкт-Петербург с двухдневным рабочим визитом, чтобы принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, а также в неформальном саммите СНГ

Меняют ориентацию: для чего Армения портит отношения с Россией
Глава армянского генштаба встретился с американскими генералами

В ходе заседания стороны подведут итоги работы ЕАЭС за год, рассмотрят актуальные вопросы деятельности союза и обсудят его перспективные направления. Саммит ЕАЭС перейдет в неформальную встречу глав государств — участников СНГ.

Свое участие также подтвердили президенты Киргизии, Таджикистана, Казахстана и Белоруссии Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Касым-Жомарт Токаев и Александр Лукашенко.

О том, что лидеры России и Армении смогут поговорить в ходе неформальной встречи глав государств СНГ в конце декабря, Песков сообщал еще 29 ноября.

В декабре президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие армянского премьер-министра на общих мероприятиях. По его словам, оно связано с некоторыми процессами в Армении и при этом не связано с желанием или нежеланием продолжать работу в этих интеграционных объединениях

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023