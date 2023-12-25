Провалившегося под лед рыбака спасли на водоеме под Липецком
Под Липецком рыбак провалился под лед. Это произошло 25 декабря около 6 часов утра на водоеме в селе Грязное. Мужчина смог самостоятельно выбраться из воды.
Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу. Заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы № 3 «Свободный сокол» Илья копылов рассказал GOROD48, что мужчине около 40 лет. У него диагностировали переохлаждение и поверхностные обморожения рук и ног II степени.
Lipetskmedia пишет, что мужчина провалился под лед во время своей первой в жизни зимней рыбалки.
Всего за прошедшие выходные в ожоговый центр с переохлаждениями и обморожениями поступили пятеро человек. Все они были одеты не по погоде. Одного пострадавшего перевели в наркологию, так как к тяжелому переохлаждению у него добавился психоз.