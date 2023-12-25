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Более 1 млрд рублей выделят на сельское хозяйство Псковской области

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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В Псковской области на развитие сельского хозяйства направят 1,1 млрд рублей. Объем финансирования запланирован в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства». Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников во время бюджетного послания на сессии регионального парламента.

Глава региона также назвал несколько проектов в сфере АПК, которые планируется реализовать в 2024–2026 годах. Так, компания «Ударник» в Бежаницком районе собирается строить молочно-товарный комплекс почти на 2 тыс. коров. В проект планируется вложить 2 млрд рублей. В Пушкиногорском районе СПК «Исса» построит молочный животноводческий комплекс на 1,2 тыс. коров за 1,4 млрд рублей, пишет Псковское агентство информации.

В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» объем финансирования составит 1 млрд. Планируется капремонт детского сада, детской школы искусств, Дома культуры и здания ветстанции в Пушкинских Горах. Проект по комплексному развитию продолжал реализовывать в Порховском районе. Его стоимость составляет 691 млн рублей, уточняет Псковская лента новостей.

Ранее сообщалось, что Псковская область получит 308,9 млн рублей из федерального бюджета на развитие объектов агропромышленного комплекса. Регион получит господдержку в том числе на строительство молочной фермы роботизированного доения и выращивания молодняка крупного рогатого скота. Субсидии доведут до получателей до конца декабря 2023 года.

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