Посол РФ в Сербии: поддержка протестов в Белграде идет со стороны Запада

Беспорядки в Сербии получают поддержку извне, в частности, подстрекательство протестов идет со стороны Запада. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

По его словам, данные президента Сербии Александра Вучича о поддержке протестов западными государствами неопровержимы.

«Оппозиция приступила к протестам, которые поощряются, поддерживаются извне. Об этом говорил Вучич, тут не могу вдаваться в подробности, потому что это доверительная информация. Но данные о том, что подстрекательство и поддержка идет со стороны Запада, у него неопровержимые», — сказал посол.

Боцан-Харченко указал, что Запад настроен на то, чтобы усадить сербскую оппозицию на правящие места, поэтому беспорядки будут продолжаться. Однако действующая власть будет эффективно противостоять оппозиции, и «никакие майданные цели и схемы не пройдут». Среди причин попыток раскачать власть Вучича дипломат назвал твердую позицию сербского лидера по неприсоединению к антироссийским санкциям.

Кроме того, он рассказал о встрече с президентом Сербии. Боцан-Харченко подчеркнул, что в ходе переговоров обсуждались не только беспорядки в стране, но и перспективы развития отношений Москвы и Белграда.

Балканист, основатель и главный редактор портала Balkanist.ru Олег Бондаренко в разговоре с «Известиями» поддержал мнение российского посла. По его словам, протесты являются шагом к полноценной «цветной революции». О том, что в беспорядках присутствует рука Запада, заявила и профессор МГИМО, доктор политических наук Елена Пономарева. Однако она усомнилась в возможности полноценной «цветной революции», поскольку в истории Сербии случались и более масштабные волнения.

Беспорядки перед администрацией Белграда начались в воскресенье, 24 декабря. Протестующие, не согласные с итогами прошедших 17 декабря парламентских выборов, окружили здание администрации, поднялись на ступени и пытались сломать двери. Исполняющий обязанности мэра города Александр Шапич назвал протесты майданизацией.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что насильственной смены власти в государстве не будет. Он подчеркнул, что в Сербии власть сменяется на выборах, это демократическая страна и она останется такой в будущем. Тогда же сербский лидер сообщил о задержании в Белграде более 35 протестующих. По его словам, на тот момент в ходе протестов были серьезно ранены двое полицейских.

По итогам парламентских выборов Вучич 18 декабря заявил о получении коалицией правящей Сербской прогрессивной партии абсолютного большинства в парламенте — она набрала более 47% голосов. Тогда сербский президент отметил, что коалиция «Сербия не должна останавливаться» получит не менее 127 депутатских мандатов из 250. Также, по его данным, будет получено не менее 67 из 120 мест в парламенте автономного края.

После этого в Белграде протестующие блокировали центральные улицы и окружили правительственные здания с требованием отменить результаты прошедших выборов. Они обвинили власти в фальсификациях, организаторами протестов выступили прозападные партии, которые уже много лет находятся в оппозиции. В результате к ответственности за участие в беспорядках было привлечено 38 человек.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя «Известиям» ситуацию, указала на попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники «майданных переворотов». Она назвала следование конституции страны, а также уважение к выбору сербского народа единственно возможной реакцией в данной ситуации.