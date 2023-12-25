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Сербские студенты начали перекрывать улицы в рамках новой акции протеста в Белграде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Белграде студенты, несогласные с итогами парламентских выборов в Сербии, начали перекрывать некоторые улицы города с требованием отмены данных результатов. Видео с места 25 декабря показал корреспондент «Известий».

О предстоящей акции ранее в этот день сообщали сербские СМИ. По их информации, протест продлится в течение часа, после чего молодые люди намерены заблокировать дороги в двух местах, если ведомства не ответят на их вопросы.

В данный момент десятки участников протеста перегородили улицу у одного из административных зданий. Для привлечения внимания чиновников собравшиеся синхронно используют свистки. Некоторые из них также пришли с плакатами.

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Беспорядки перед администрацией Белграда начались в воскресенье, 24 декабря. Протестующие, несогласные с итогами прошедших 17 декабря парламентских выборов, окружили здание администрации, поднялись на ступени и пытались сломать двери. Исполняющий обязанности мэра города Александр Шапич назвал протесты майданизацией.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что насильственной смены власти в государстве не будет. Он подчеркнул, что в Сербии власть сменяется на выборах, это демократическая страна и она останется такой в будущем.

Тогда же сербский лидер сообщил о задержании в Белграде более 35 протестующих. По его словам, на тот момент в ходе протестов были серьезно ранены двое полицейских. Позже сообщалось, что к ответственности привлекли 38 человек, а количество раненых сотрудников полиции возросло до восьми.

По итогам парламентских выборов Вучич 18 декабря заявил о получении коалицией правящей Сербской прогрессивной партии абсолютного большинства в парламенте — она набрала более 47% голосов. Тогда сербский президент отметил, что коалиция «Сербия не должна останавливаться» получит не менее 127 депутатских мандатов из 250. Также, по его данным, будет получено не менее 67 из 120 мест в парламенте автономного края.

После этого в Белграде протестующие блокировали центральные улицы и окружили правительственные здания с требованием отменить результаты прошедших выборов. Они обвинили власти в фальсификациях, организаторами протестов выступили прозападные партии, которые уже много лет находятся в оппозиции.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя «Известиям» ситуацию, указала на попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники «майданных переворотов». Она назвала следование конституции страны, а также уважение к выбору сербского народа единственно возможной реакцией в данной ситуации.

Кроме того, в Белграде на фоне протестов прошла встреча Вучича с послом России Александром Боцан-Харченко.

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