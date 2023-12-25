РБК: Набиуллина не стала оценивать присуждение ей статуса «разрушитель года»

Глава Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина 25 декабря отказалась от комментария присвоенного ей журналом Politico статуса «разрушитель года», но подтвердила приверженность выбранному регулятором курсу.

По ее словам, структурная перестройка российской экономики идет достаточно быстро, в том числе благодаря ее рыночному характеру. Также она упомянула бизнес, который смог быстро адаптироваться.

«Я считаю, что ЦБ вел, ведет и будет вести политику, нацеленную на то, чтобы доходы не обесценивались от высокой инфляции, чтобы был устойчивый финансовый сектор, чтобы он позволял сохранять сбережения людей, бизнеса и давал финансовые ресурсы структурной перестройке экономики», — сказала Набиуллина в интервью РБК.

Она также указала, что санкционное давление может усилиться, и призвала не полагать, что после прохождения Россией 2022 года стране «море по колено».

В конце ноября эксперты газеты Politico присвоили Набиуллиной статус «разрушитель года» за вклад в усиление российской экономики. Отмечалось, что действия главы ЦБ разрушили возможное влияние западных санкций. Газета уточняла, что действия Набиуллиной неоднократно спасали рубль.

До этого, 4 ноября, в ходе международной форума-выставки «Россия» в Москве она отметила, что российская банковская система сейчас абсолютно здорова.