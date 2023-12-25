Первый каток с искусственным льдом появился в подмосковной Истре
В городском округе Истра в Московской области впервые открыли каток с искусственным льдом «Елочка». Он расположен на площади Дружбы. На прокат бесплатно дают необходимый для катания инвентарь, работают теплые раздевалки и пункт по заточке коньков.
Интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства благоустройства пишет, что профессиональные фигуристы, выступавшие на открытии катка, отметили высокое качество льда.
Каток будет работать до конца зимнего сезона, с 10:00 до 21:30.
В середине декабря сообщалось, что в подмосковном Волоколамске готовность нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с ледовой ареной превысила 90%. Подрядчик приступил к первой заливке льда на катке. Открыть ледовую арену планируется в I квартале 2024 года. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Демография».