Реклама
Прямой эфир
Политика
Эксперт назвал антинародной политикой передачу российских активов Киеву
Мир
Сербские студенты анонсировали очередную акцию протеста в Белграде
Мир
Путин поздравил Вучича с Новым годом и Рождеством
Экономика
Путин дал право правительству обнулять пошлины на экспорт в дружественные страны
Общество
Подозреваемый в убийстве двух девушек в Москве признал вину
Мир
В Сербии привлекли к ответственности 38 человек за участие в беспорядках
Политика
Даванков подал документы в ЦИК для участия в выборах президента от «Новых людей»
Общество
Российский журналист Красовский попал в больницу
Происшествия
В Красноярском крае задержали подростка за 350 ложных сообщений о минировании
Мир
ВОЗ назвала Молдавию самой пьющей страной мира
Мир
В Верховной раде анонсировали новые ограничения для покинувших страну украинцев
Происшествия
Под Хабаровском полностью сгорел ТЦ площадью 500 кв. м
Мир
Почти половина немцев допускает распад коалиции Шольца до 2025 года
Мир
Полиция Франции отпустила всех подозреваемых в подготовке теракта
Общество
В Минздраве РФ назвали ошибочной информацию о хронических переработках врачей
Сюжет:

В Госдуме заявили, что офицер ВСУ словами об эффективности РФ выдал гостайну

Депутат ГД Шеремет: офицер ВСУ, заявивший об эффективности ВС России, выдал гостайну
0
Фото: Global Look Press/dpa/Karl-Josef Hildenbrand
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский офицер, признав, что Вооруженные силы (ВС) РФ преуспели в нанесении ущерба военной промышленности Украины, фактически выдал государственную тайну, заявил 25 декабря депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«В украинских войсках приходит хоть и запоздалое, но прозрение, а на смену шапкозакидательству скоро придет разочарование. Своим заявлением украинский офицер фактически выдал государственную тайну и развенчал миф украинской пропаганды, которая постоянно отчитывается, что российские ракеты и беспилотники, запускаемые по украинским военным целям, якобы успешно перехватываются и уничтожаются в воздухе», — подчеркнул он в разговоре с «РИА Новости».

Шеремет указал на то, что российские ракеты и беспилотники сбиваются теми самими военными производствами, о которых говорит украинский офицер.

«Другого объяснения просто нет», — резюмировал он.

ВСУ напрасно: что Валерий Герасимов рассказал военным атташе
Начальник российского Генштаба подвел итоги украинского контрнаступления

Накануне украинский политолог Вадим Карасев сообщил о распространяющемся в Киеве мнении, что пора признать победу президента РФ Владимира Путина в конфликте во избежание худшего сценария для Украины. Он отметил, что украинский конфликт уже закончен, и Вооруженные силы Украины (ВСУ) в отличие от Российской армии не могут наступать.

До этого, 20 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для ВСУ наступила неутешительная и однозначная ситуация, так как они терпят неудачи на поле боя.

15 декабря CNN со ссылкой на оценки западных разведывательных служб сообщил, что Украина может потерпеть поражение в конфликте к лету 2024 года. Телеканал также отметил, что российские войска уже ведут ответный огонь с интенсивностью в 5–7 раз большей, чем то, на что способны украинские силы, вынужденные экономить боеприпасы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023