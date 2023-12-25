Украинский офицер, признав, что Вооруженные силы (ВС) РФ преуспели в нанесении ущерба военной промышленности Украины, фактически выдал государственную тайну, заявил 25 декабря депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«В украинских войсках приходит хоть и запоздалое, но прозрение, а на смену шапкозакидательству скоро придет разочарование. Своим заявлением украинский офицер фактически выдал государственную тайну и развенчал миф украинской пропаганды, которая постоянно отчитывается, что российские ракеты и беспилотники, запускаемые по украинским военным целям, якобы успешно перехватываются и уничтожаются в воздухе», — подчеркнул он в разговоре с «РИА Новости».

Шеремет указал на то, что российские ракеты и беспилотники сбиваются теми самими военными производствами, о которых говорит украинский офицер.

«Другого объяснения просто нет», — резюмировал он.

Накануне украинский политолог Вадим Карасев сообщил о распространяющемся в Киеве мнении, что пора признать победу президента РФ Владимира Путина в конфликте во избежание худшего сценария для Украины. Он отметил, что украинский конфликт уже закончен, и Вооруженные силы Украины (ВСУ) в отличие от Российской армии не могут наступать.

До этого, 20 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для ВСУ наступила неутешительная и однозначная ситуация, так как они терпят неудачи на поле боя.

15 декабря CNN со ссылкой на оценки западных разведывательных служб сообщил, что Украина может потерпеть поражение в конфликте к лету 2024 года. Телеканал также отметил, что российские войска уже ведут ответный огонь с интенсивностью в 5–7 раз большей, чем то, на что способны украинские силы, вынужденные экономить боеприпасы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.