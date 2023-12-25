Набиуллина: рост цен на яйца стал одним из параметров ускорения инфляции

Рост цен на яйца в России стал одним из следствий ускорения инфляции. Об этом заявила в понедельник, 25 декабря, председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Это один из параметров. Когда темп роста цен высокий, у нас постоянно что-нибудь выстреливает. Я вспоминаю 2021 год — то один тип товаров, то другой (резко рос в цене. — Ред.). И есть искушение связать высокую инфляцию с каким-то видом товаров», — сказала она в беседе с РБК.

По словам главы Центробанка, кроме того, в продовольственной сфере есть общие пошлины. Она отметила, что в случае с ценами на куриные яйца сыграло роль то, что высокий рост спроса на них в настоящее время опережает возможности предложения.

На это обратил внимание президент России Владимир Путин во время «Итогов года» 14 декабря. Он заметил, что цены на куриное яйцо в стране выросли из-за того, что спрос увеличился, а объемы производства — нет. По его словам, ситуация со стоимостью этого продукта в РФ будет улучшаться.

В тот же день в Минсельхозе сообщили о работе над вопросом о росте цен на данную категорию товаров. В министерстве сообщили, что занимаются переводом производителей на долгосрочные контракты.

15 декабря Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дела в отношении производителей куриных яиц, которые допустили рост оптовых цен. Как сообщили «Известиям» в службе, в действиях компаний обнаружены признаки нарушения закона «О защите конкуренции». Вместе с тем 19 декабря в Россию поступила первая партия куриных яиц из Азербайджана.

18 декабря Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение обнулить пошлины на импорт в Россию куриных яиц c 1 января по 30 июня 2024 года. Как отметили в ЕЭК, тарифная льгота будет предоставляться для поставок в РФ до 1,2 млрд штук яиц и «позволит обеспечить поставки по сопоставимой с отечественным производством стоимости, в частности из Турции и Ирана».

В комиссии также добавили, что мера носит краткосрочный характер и поможет сдержать рост потребительских цен на социально значимую продукцию в зимний и весенний периоды, а также избежать возможного возникновения дефицита.

20 декабря директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец рассказал «Известиям», что после Нового года цены на куриные яйца снизятся по естественным причинам. Он объяснил, что на это повлияет падение спроса на эту продукцию после новогодних праздников.