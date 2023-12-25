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Ставший гражданином РФ американец Монсон исключил возможность получения визы США

Боец Монсон рассказал, что больше никогда не сможет получить визу США
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон, отказавшийся от гражданства США, заявил 25 декабря, что больше никогда не сможет получить американскую визу и встретиться там с детьми.

«Я чувствую облегчение, потому что подал заявление об отказе от американского гражданства 23 мая, с тех пор прошло семь месяцев. Я волновался, что, возможно, они не одобрят отказ. Я рад, что это наконец произошло. Да, мне грустно, потому что мой родной город находится в США, у меня трое детей в США, я никогда больше не смогу поехать туда. Мне точно не дадут визу, поэтому мне придется встретиться с детьми в другой стране, так что это грустно, но в целом я очень счастлив», — сказал он в разговоре с «РИА Новости».

По его словам, он не хочет ассоциироваться с Соединенными Штатами и с политикой их правительства. Также боец не поддерживает помощь Вашингтона Киеву.

«Мои эмоции в основном положительные, я рад, что больше не являюсь частью Соединенных Штатов», — отметил Монсон.

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Монсон, получивший в 2018 году паспорт России, отказался от американского гражданства 23 мая. В беседе с «Известиями» он объяснил, что решил отказаться от гражданства США, так как Вашингтон помогает Киеву нападать на Россию. Боец также добавил, что три его друга уже погибли в Донбассе.

О намерении отказаться от американского гражданства Монсон заявил в феврале, объяснив свою позицию несогласием с политикой, проводимой США. Он подчеркнул, что любит Россию и ему «всё здесь нравится».

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