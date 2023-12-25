Ставший гражданином РФ американец Монсон исключил возможность получения визы США
Боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон, отказавшийся от гражданства США, заявил 25 декабря, что больше никогда не сможет получить американскую визу и встретиться там с детьми.
«Я чувствую облегчение, потому что подал заявление об отказе от американского гражданства 23 мая, с тех пор прошло семь месяцев. Я волновался, что, возможно, они не одобрят отказ. Я рад, что это наконец произошло. Да, мне грустно, потому что мой родной город находится в США, у меня трое детей в США, я никогда больше не смогу поехать туда. Мне точно не дадут визу, поэтому мне придется встретиться с детьми в другой стране, так что это грустно, но в целом я очень счастлив», — сказал он в разговоре с «РИА Новости».
По его словам, он не хочет ассоциироваться с Соединенными Штатами и с политикой их правительства. Также боец не поддерживает помощь Вашингтона Киеву.
«Мои эмоции в основном положительные, я рад, что больше не являюсь частью Соединенных Штатов», — отметил Монсон.
Монсон, получивший в 2018 году паспорт России, отказался от американского гражданства 23 мая. В беседе с «Известиями» он объяснил, что решил отказаться от гражданства США, так как Вашингтон помогает Киеву нападать на Россию. Боец также добавил, что три его друга уже погибли в Донбассе.
О намерении отказаться от американского гражданства Монсон заявил в феврале, объяснив свою позицию несогласием с политикой, проводимой США. Он подчеркнул, что любит Россию и ему «всё здесь нравится».