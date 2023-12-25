Пространства «Сопки. Семья» откроют в Заполярье в рамках Года семьи

В 2024 году, объявленном Годом семьи, в Мурманской области откроют три новых общественных пространства. Они появятся в Заполярном, Алакуртти и Печенге. Об этом во время оперативного совещания сообщила вице-губернатор Елена Дягилева.

На территории таких пространств северяне могут отдохнуть, пообщаться на тему воспитания или ухода за ребенком, получить консультацию специалистов или поучаствовать в семейном мероприятии, посетить мастер-классы, лекции, семинары и киносеансы.

Как уточняет ИА «Би-порт», одна из задач проекта — профилактика семейного неблагополучия. Специалисты из различных сфер будут проводить индивидуальные и групповые консультации по разным вопросам.

В этом году пространства «Сопки. Семья» открыли в Полярном, Североморске и Мурманске. За три месяца работы удалось провести более 70 мероприятий, в которых приняли участие более 2 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что под Североморском в Мурманской области реконструируют станцию водоочистки, установленную на озере Большое Грязненское. Это обеспечит в 2024 году жителей Росляково и Сафоново качественной питьевой водой. Модернизация станции решит вопрос качества холодного водоснабжения для 13,5 тыс. жителей микрорайона Росляково, поселков Сафоново и Сафоново-1.