Тело мужчины обнаружили в реке Царев в Астраханской области

Мужчину без признаков жизни обнаружили в реке Царев в Астраханской области. Сотрудники следственного управления СК России по региону проводят процессуальную проверку, сообщает «Астрахань-24» в понедельник, 25 декабря.

Трагедия произошла накануне вечером. В 18:35 на Астраханскую спасательную станцию поступило сообщение об обнаружении мертвого человека.

На место незамедлительно выехали специалисты. Они извлекли из воды тело мужчины 1971 года рождения и передали сотрудникам полиции.

Других подробностей не приводится. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.