Политолог назвал протесты в Сербии полноценным шагом к «цветной революции»

Протесты в Сербии являются шагом к полноценной «цветной революции». Такое мнение в беседе с «Известиями» 25 декабря выразил балканист, основатель и главный редактор портала Balkanist.ru Олег Бондаренко.

«Происходящие протесты в Сербии — один шаг от полноценной революции, безусловно, потому что попытка захвата здания городского парламента, которое расположено прямо напротив президентского дворца — очевидная майданизация, когда конфликт из сферы политической и легального состояния переходит в сферу уличного противостояния», — сказал балканист.

По его словам, если бы у радикалов получилось захватить здание городского парламента, это стало бы большой проблемой для сербской власти.

«Другое дело, что это всё подготовленный, не имеющий отношения к реальности спектакль, рассчитанный на демонстративное силовое противостояние», — добавил Бондаренко.

По мнению политолога, протесты являются показателем того, что кто-то извне разжигает ситуацию в стране после парламентских выборов.

Профессор МГИМО, доктор политических наук Елена Пономарева также заявила «Известиям», что в сербских протестах присутствует рука Запада.

«Безусловно, присутствие Запада есть, потому что создание [оппозиционной] коалиции «Сербия против насилия», естественно, поддерживалось всеми западными структурами и не случайно в первые же дни после внеочередных выборов и посольство американское, и европейские структуры, включая [главу дипломатии ЕС Жозепа] Борреля, сразу же стали говорить о нарушениях, о возможности переголосования», — считает Пономарева.

При этом политолог усомнилась в возможности полноценной «цветной революции», поскольку в истории Сербии случались и более масштабные волнения.

Беспорядки перед администрацией Белграда начались в воскресенье, 24 декабря. Протестующие, не согласные с итогами прошедших 17 декабря выборов, окружили здание администрации и пытались сломать двери. Тогда президент республики Александр Вучич заявил, что насильственной смены власти в государстве не будет, подчеркнув, что в Сербии власть сменяется на выборах.

Между тем посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко указал, что данные Вучича о подстрекательстве протестов в Сербии извне неопровержимы.

По итогам парламентских выборов Вучич 18 декабря заявил о получении коалицией правящей Сербской прогрессивной партии абсолютного большинства в парламенте — она набрала более 47% голосов. Тогда сербский президент отметил, что коалиция «Сербия не должна останавливаться» получит не менее 127 депутатских мандатов из 250.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя «Известиям» ситуацию, указала на попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники «майданных переворотов». Она назвала следование конституции страны, а также уважение к выбору сербского народа единственно возможной реакцией в данной ситуации.