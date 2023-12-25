Жителям Брянской области напомнили о вреде алкоголя перед Новым годом

В департаменте здравоохранения Брянской области в преддверии новогодних каникул напомнили местным жителям о вреде алкоголя. Об этом в понедельник, 25 дакабря, сообщает пресс-служба учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказали в депздраве, более 200 заболеваний связано с злоупотреблением спиртными напитками, а их вклад в возникновение болезней варьируется от 5 до 75%,

По информации NASHBRYANSK.RU, в регионе на учете стоят около 16 тыс. человек с хроническим алкоголизмом, более 1 тыс. — с алкогольными психозами, около 2,5 тыс. — с бытовым пьянством.

Брянские медики констатируют, что алкоголизм в области помолодел. Сегодня большинство пациентов нарколога — это люди в возрасте от 23 до 55 лет. При этом еще 10−15 лет назад на учет ставили в основном людей 35−65 лет. Есть среди зависимых и подростки.

Ранее в декабря сообщалось, что правительство РФ утвердило концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года. Если в 2023 году такой показатель составляет 8,9 л этанола на каждого россиянина, то к 2030 году он должен уменьшиться до 7,8 л.