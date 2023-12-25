В Новосибирской области загорелся автобус с 19 пассажирами
В Новосибирской области в понедельник, 25 декабря, загорелся автобус с 19 пассажирами. Момент пожара опубликовал портал NGS.Ru.
На кадрах видно, как из автобуса вырываются клубы черного дыма, а из-под его днища виднеется пламя.
В региональном МЧС России отметили, что инцидент произошел в Чулымском районе области. В автобусе находились 19 человек, в числе которых было пятеро детей. Никто из них не пострадал.
Ранее, 7 декабря, в Тюмени прямо на дороге сгорел автобус. На кадрах видно, что от него остался только обугленный остов. О причинах произошедшего не сообщалось.