В Новосибирской области загорелся автобус с 19 пассажирами

В Новосибирской области в понедельник, 25 декабря, загорелся автобус с 19 пассажирами. Момент пожара опубликовал портал NGS.Ru.

На кадрах видно, как из автобуса вырываются клубы черного дыма, а из-под его днища виднеется пламя.

В региональном МЧС России отметили, что инцидент произошел в Чулымском районе области. В автобусе находились 19 человек, в числе которых было пятеро детей. Никто из них не пострадал.

Ранее, 7 декабря, в Тюмени прямо на дороге сгорел автобус. На кадрах видно, что от него остался только обугленный остов. О причинах произошедшего не сообщалось.