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Аксенов назвал одной из целей спецоперации признание Крыма мировым сообществом

Аксенов: целью СВО было признание Крыма на международной арене российским
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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Одной из целей российской специальной военной операции (СВО) на Украине было признание Крыма как части России на международной арене. Об этом 25 декабря заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

«Одна из целей СВО — это по сути признание Крыма на международной арене», — сказал он.

Кроме того, Аксенов посоветовал украинцам забыть о Крыме как о своем регионе, поскольку «эта тема ушла навсегда». По его словам, чем быстрее жители Украины поймут бессмысленность противостояния РФ и попыток ей навредить, «тем будет лучше для всех».

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Ранее, 22 декабря, постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов назвал намерение украинской армии захватить полуостров криком отчаяния. Таким образом он прокомментировал слова министра обороны Украины Рустема Умерова о возвращении страной полуострова под свой контроль в 2024 году.

Днем ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель поделился мнением, что заявление Умерова стало проявлением шизофрении. По его словам, украинский министр подобными высказываниями только дурит голову украинцам и спонсорам из западных стран.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение, и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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