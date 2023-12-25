Аксенов назвал одной из целей спецоперации признание Крыма мировым сообществом
Одной из целей российской специальной военной операции (СВО) на Украине было признание Крыма как части России на международной арене. Об этом 25 декабря заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».
«Одна из целей СВО — это по сути признание Крыма на международной арене», — сказал он.
Кроме того, Аксенов посоветовал украинцам забыть о Крыме как о своем регионе, поскольку «эта тема ушла навсегда». По его словам, чем быстрее жители Украины поймут бессмысленность противостояния РФ и попыток ей навредить, «тем будет лучше для всех».
Ранее, 22 декабря, постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов назвал намерение украинской армии захватить полуостров криком отчаяния. Таким образом он прокомментировал слова министра обороны Украины Рустема Умерова о возвращении страной полуострова под свой контроль в 2024 году.
Днем ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель поделился мнением, что заявление Умерова стало проявлением шизофрении. По его словам, украинский министр подобными высказываниями только дурит голову украинцам и спонсорам из западных стран.
Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение, и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.