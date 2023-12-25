Дело о рубке леса на 600 тыс. рублей возбудили в Тамбовской области

В Тамбовской области бывшего работника ТОГКУ «Горельское лесничество» обвинили в незаконной рубке леса в особо крупном размере. Прокуратура Тамбовского района утвердила соответствующее обвинительное заключение.

Установлено, что в декабре 2019 года обвиняемый, работая старшим госинспектором по охране лесов, незаконно дал указание вырубить сосны и дубы на территории Хомутляйского участкового лесничества. Его действия привели к ущербу на общую сумму, превышающую 600 тыс. рублей, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру» со ссылкой на старшего помощника районного прокурора Анну Круцких.

Агентство напоминает, что ранее уголовное дело возбудили в отношении гендиректора ООО «Автодор-Тамбов» по обвинению в незаконной рубке лесных насаждений с использованием служебного положения в особо крупном размере.

В начале декабря сообщалось, что в Тверской области обвинили местного жителя в незаконной рубке деревьев. Ущерб от его действий оценили в 360 тыс. рублей. Еще на стадии предварительного следствия мужчина возместил ущерб полностью. Суд приговорил его к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период.