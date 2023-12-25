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Большая часть детей с поезда Тюмень — Адлер остается в больнице Саратова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Саратовской областной инфекционной больнице продолжают лечение 102 ребенка из ЛНР, снятых с поезда Тюмень — Адлер ночью 21 декабря. Такие данные привел губернатор Роман Бусаргин.

По его словам, часть детей забрали родители. Это разрешили сделать врачи, они выдали все рекомендации по дальнейшему наблюдению за заболевшими.

Грипп подтвержден у 49 госпитализированных. Еще у 36 детей ОРВИ. По прогнозам врачей, все ребята встретят Новый год дома, сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на губернатора.

С отдыха в тюменском лагере «Олимпийская ребячка» возвращались 125 детей из ЛНР. После вспышки инфекции их сняли с поезда в саратовском Балашове. 21 декабря в Минздраве сообщили, что детей в тяжелом состоянии среди ехавших в этом поезде нет. Уточнялось, что из 125 снятых с поезда детей 86 госпитализированы с симптомами ОРВИ.

Одна девочка скончалась. Для установления точной причины гибели ребенка проводится судебно-медицинская экспертиза. По этому факту Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело.

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