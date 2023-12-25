Украина зависима от военной поддержки западных государств, поскольку Вооруженные силы (ВС) РФ лишили ее возможности производить вооружения внутри страны. Об этом 25 декабря сообщило издание Independent со ссылкой на украинских чиновников.

Глава военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш сообщил изданию, что прекращение военной поддержки от США приведет к изменению линии фронта и «безумным потерям». По его словам, самое важное, что требуется для обороны на его участке фронта, — «это как можно больше боеприпасов». При этом он отметил важность снарядов калибра 155 мм и реактивных систем залпового огня HIMARS.

Представитель одного подразделения, участвующего в боях за Авдеевку, подчеркнул, что его группа преимущественно использует западную технику, поэтому помощь западных стран имеет для них «огромное значение». Другой украинский командир заявил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке достаточно оружия, чтобы удержать позиции, однако в случае ухудшения ситуации его не хватит.

По его мнению, ВС РФ удалось нанести ущерб промышленности Украины, лишив ее возможности самостоятельно производить товары внутри страны.

«Мы действительно зависим от международной поддержки со стороны США, Великобритании, ЕС и Южной Кореи. <...> Конечно, это не значит, что мы прекратим борьбу без внешней помощи. <...> Речь идет лишь о количестве потерь, которые мы понесем в нашей борьбе», — уточнил он.

Ранее, 23 декабря, отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос сказал, что ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами на купянском направлении в Харьковской области. Он отметил, что киевский режим не может обеспечить армию необходимым количеством натренированных и обученных людей, а также вооружением.

До этого, 20 декабря, сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку боеприпасов и дронов в зоне спецоперации. Бывший президент страны Петр Порошенко обратил внимание, что возник дефицит такого оружия, при этом на специальных складах их «десятки тысяч». Порошенко назвал сложившуюся ситуацию преступлением, «за которое нужно наказывать».

22 декабря бывший главнокомандующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что страны Запада виноваты в провале контрнаступления. По его словам, они не смогли обеспечить украинскую армию всем необходимым для наступления. ВСУ не хватило военно-воздушной мощи, высокоточного оружия большой дальности и прочей военной техники, добавил генерал.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.