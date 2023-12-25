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Пермские специалисты создали «сайт знакомств» для ученых

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) разработали приложение, с помощью которого ученые смогут развивать профессиональные контакты в научной сфере, находя через него научного руководителя или специалиста в команду проекта. Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба вуза.

Отмечается, что зачастую перед учеными встает задача найти научного руководителя, коллегу для совместного проекта или оппонента для защиты диссертации, однако из-за отсутствия подходящих инструментов и закрытости научного общества сделать это непросто.

«Чтобы решить данную проблему, исследователи из ПНИПУ создали уникальную систему, анализирующую цифровой след российских ученых — их публикации. Она поможет найти <…> [коллег для совместной работы] среди научных деятелей и подскажет, как быстро с <…> [ними] связаться», — говорится в сообщении пресс-службы.

Данная система будет с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ) сравнивать публикации, книги и материалы конференций, содержащие ключевые слова и ссылки, а затем анализировать степень близости деятельности ученых и автора запроса. Используемая приложением база данных включает информацию о более чем 500 вузах и научных организациях России.

По словам представителя ПНИПУ Вадима Данеляна, система будет распространяться в двух вариантах: открытом и закрытом.

«Найти ее можно будет прямо через браузер, для доступа к платным функциям потребуется авторизация. Закрытая версия будет иметь расширенный функционал (например, возможность построения карты компетенций ученых и образовательных учреждений), позволит проводить более качественный поиск за счет гибкой системы фильтров», — поделился он.

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Ранее, 21 декабря, руководитель лаборатории исследований ИИ Tinkoff Research Сергей Колесников рассказал «Известиям», что в России разработан новый алгоритм ReBRAC, который позволяет обучать ИИ в четыре раза быстрее и на 40% качественнее существующих аналогов.

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