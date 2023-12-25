Центральную елку Казани уберут сразу после Старого Нового года

В Казани на площади перед центром семьи «Казан» 26 декабря откроется центральная елка столицы Татарстана. Она простоит до Старого Нового года включительно, то есть до 14 января. Об этом рассказал замглавы исполкома Казани Игорь Куляжев.

По его словам, которые приводит ИА «Татар-информ», контролировать работу новогодней иллюминации на территории елочного городка будут подрядные организации и охранные предприятия в соответствии с графиком, предусмотренным для наружного освещения города.

Ранее в Казани определили 14 площадок, на которых предприниматели откроют елочные базары перед Новым годом. Торговля разрешена с 1 декабря. Традиционно продажа новогодних деревьев начинается после 10 декабря. Базары будут работать в ежедневном режиме примерно с 10 часов. Продажа будет организована во всех районах столицы Татарстана. Кроме того, продажа новогодних деревьев организована на ярмарочных площадках.