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Елки привезли в Новосибирск из очагов карантинных вредителей леса

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Инспекторы Россельхознадзора проверили в Новосибирске более 14 тыс. елок и сосен. Часть новогодних деревьев привезли из зон с высоким фитосанитарным риском.

По данным управления Россельхознадзора, которые приводит VN.ru, пихты, елки и сосны доставили в Новосибирск из Челябинской, Курганской, Кемеровской и Томской областей, а также из Пермского края. Именно там находятся очаги опасных карантинных вредителей леса. Около 14 тыс. деревьев и хвойного лапника были проверены и благополучно прошли фитосанитарный контроль.

Порядка 300 деревьев и лапника завезли в Новосибирск из Нидерландов через Казахстан. Несмотря на введенные санкции, объем завозных новогодних деревьев по сравнению с прошлым годом не уменьшился.

Ранее сообщалось, что с 28 декабря в Московском зоопарке стартует традиционная акция по сбору елей, пихт и сосен. Хвойные деревья украсят вольеры животных, а также послужат им в качестве лакомства и игрушек.

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