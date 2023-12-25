В Ульяновскую область привезли 65 тыс. упаковок льготных лекарств

В Ульяновскую область поступило 65 тыс. упаковок лекарств для льготных категорий граждан. В течение текущей недели медикаменты привезут в аптечные учреждения города и области согласно утвержденному графику развоза, сообщает пресс-служба регионального минздрава в понедельник, 25 декабря.

Так, на склад госаптеки поступили 37 тыс. упаковок препаратов для лечения диабета, астмы, желудочно-кишечного тракта, центральной нервной системы, изделия для мониторинга уровня сахара в крови, различные виды инсулинов, спецпродукты для диетического лечебного питания и лекарства по программе «14 высокозатратных нозологий».

Также в регион поставили 24 тыс. упаковок снижающего сахар препарата «Гликлазид» и 4 тыс. упаковок препаратов по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», пишет ulpravda.ru.

Ранее в декабре «Известия» выяснили, что отпускаемые по рецепту лекарственные препараты будут реализовываться в Сети по биометрическим данным. Предполагается, что с помощью камеры человек сможет подтвердить право на медикамент при заказе, а затем по слепку лица личность определит курьер.