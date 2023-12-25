Томские власти откроют вытрезвитель в помещении наркодиспансера

Власти Томской области сократят расходы на открытие вытрезвителя. Он разместится на базе Томского областного наркологического диспансера на Рабочей улице. Об этом рассказал на собрании областной думы замначальника облздрава Владимир Мартынов.

Как уточняет РИА «Томск», в 2026 году в Томске планируют открыть вытрезвитель на 20 коек. На это потребуется более 29 млн рублей, а ежегодные расходы составят почти 22 млн рублей.

Мартынов рассказал о сомнениях Роспотребнадзора насчет выбранного места. Так, например, в части помещений нет окон. Как только надзорный орган даст свое заключение, будет разработана проектно-сметная документация, проведен капремонт и закуплено оборудование. Однако, сказал Мартынов, ранее 2026 года запустить работу вытрезвителя не удастся.

В 2011 году во время реформы МВД вытрезвители в стране закрыли, а работу с нетрезвыми гражданами перепоручили больницам. В 2020 году вытрезвители решили вернуть. Регионы при этом сами могут принимать решение о создании подобных специализированных организаций.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря вытрезвитель начал работать в Брянске. Официально заведение называется Центр оказания помощи лицам, находящимся в алкогольном, наркотическом или ином токсическом опьянении.