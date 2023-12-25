В Тверской области проверили чистоту и здоровье рыбы

Сотрудники управления Россельхознадзора по Тверской области провели эпизоотический контроль рыбы, выловленной в регионе. Ее чистоту и здоровье проверили при помощи исследований, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты произвели отбор двух проб карповых рыб — окуня и плотвы. Образцы выловили в Осташковском районе, Верхневолжском водохранилище и озере Селигер в летний период.

Полученный биоматериал проверили на бактериальные и паразитарные болезни — аэромоноз, ботриоцефалез, бранхиомикоз, филометроидоз карповых рыб, воспаление плавательного пузыря карпа. Исследования проводились в тверском филиале федерального государственного бюджетного учреждения «ВНИИЗЖ».

По результатам проверки выяснилось, что выловленная рыба благополучна по всем вышеперечисленным болезням. Как отмечают «Тверские ведомости», Россельхознадзор проводит ежегодные исследования рыбы, выловленной в водохранилищах подконтрольных областей.