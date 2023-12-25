Суд вынес приговор фигуранту дела об убийстве в 1989 году в Москве двух девушек

Одному из соучастников убийства двух 17-летних девушек в 1989 году на востоке Москвы вынесли приговор. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщает славное следственное управление СК России по городу в Telegram-канале.

Отмечается, что 57-летний мужчина признан виновным по п. «е», «з» ст. 102 УК РСФСР («Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть умышленное убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление»).

В ведомстве добавили, что в рамках дополнительного расследования в судебно-экспертном центре СК были проведены молекулярно-генетические судебные экспертизы. В результате этого на предметах одежды девушек удалось обнаружить два генотипа мужского пола. При проверке по базам учета была установлена принадлежность биологических следов жителю Москвы, который ранее был судим.

«Приговором Преображенского районного суда города Москвы виновному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в публикации.

31 июля правоохранительные органы в Москве утвердили обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве двоих несовершеннолетних, совершенном более 34 лет назад.

Ранее, 16 января, сообщалось о задержании Дмитрия Захарова по подозрению в причастности к убийству двух 17-летних туристок из Таллина в 1989 году на востоке Москвы. В ходе следствия удалось установить причастность к убийству еще двух соучастников обвиняемого, однако они скончались в 1999 и 2012 годах.

Установлено, что ученицы 11-го класса 29 марта 1989 года приехали в Москву, где с ними познакомился Захаров, который был в компании своих знакомых. Они пригласили девушек в ресторан, пообещав после доставить их туда, где они остановились. На Лосиноостровской улице вечером школьницы были изнасилованы новыми знакомыми. Тела девушек были изуродованы, их обнаружили на второй день.