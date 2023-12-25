Алтайские власти опровергли отношение региона к видео с выброшенными курами

Минсельхоз Алтайского края прокомментировал появление видео, где плачущие женщины выносят цыплят и выкидывают их в бочки зимой. В ведомстве заявили, что ничего подобного в регионе не происходило.

Ролик, где цыплят выкидывают в металлические емкости, появился в соцсетях в прошедшие выходные. Однако, как пишет altapress.ru, видео сняли в другом регионе, на птицефабрике, признанной банкротом. Саму нарезку сделали из сюжетов, опубликованных в 2010, 2017 и 2018 годах.

Ранее сообщалось, что группа компаний «Смотрим с неба» в рамках совместного проекта с Межениновской птицефабрикой изготовила для агропредприятия шесть беспилотников весом 70 кг. В 2024 году дроны будут опрыскивать поля птицефабрики. Также в планах компании произвести еще 100 беспилотников для агропредприятий, в том числе Алтайского края.